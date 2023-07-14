Правоохоронці затримали чоловіка, який позбавив життя 32-річну жительку Чорноморська

За підозрою у вбивстві жінки поліцейські викрили 33-річного місцевого жителя. Його розшукали в Миколаєві, де він переховувався. Правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо: 12 липня на майданчику зі сміттєвими баками по вулиці Олександрійській у місті Чорноморськ було виявлено тіло містянки зі слідами насильницької смерті, замотане у килим і приховане у дерев’яну тумбу.

Попередньо встановлено, що смерть жінки настала унаслідок механічної асфіксії – удушення.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів оперативники відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 з’ясували, що в ніч з 8 на 9 липня потерпіла була в гостях у свого знайомого, де під час розпивання спиртних напоїв між ними виник словесний конфлікт в ході якого чоловік задушив жінку. Більше трьох днів він не знав, куди подіти тіло вбитої, а коли зрозумів, що не може більше тримати його в оселі, сховав у тумбу і виніс її до сміттєвих баків, що знаходилися неподалік.

Надалі, встановивши, що зловмисник може переховуватись у Миколаєві, поліцейські передали оперативну інформацію тамтешнім колегам, і спільно з ними розшукали його на одній з автостанцій.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі повідомили 33-річному зловмиснику про підозру в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій особі, за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За скоєне правопорушнику загрожує до 15 років ув’язнення.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ГУ Національної поліції в Одеській області