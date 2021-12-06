Бершадський суд за відправив розбійника за ґрати на 4 роки

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Бершадський районний суд виніс вирок  27-річному обвинуваченому у розбійному нападі на 45-річного потерпілого з Гайсинського району.

Як повідомлялося раніше, 28 квітня працівники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з оперативниками Гайсинського районного управління поліції у місті Вінниці затримали  зловмисника за підозрою у вчиненні розбійного нападу.

В ході досудового розслідування слідчі зібрали докази причетності затриманого до злочину. Встановлено, що нападник наніс тілесні ушкодження потерпілому та відібрав у нього  мобільний телефон та кошти у сумі 4200 грн.

Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за вчинення ряду майнових злочинів.

Бершадський районний суд, розглянувши матеріали слідства,  визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України (розбій) та призначив останньому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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