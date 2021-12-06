Бершадський суд за відправив розбійника за ґрати на 4 роки
Бершадський районний суд виніс вирок 27-річному обвинуваченому у розбійному нападі на 45-річного потерпілого з Гайсинського району.
Як повідомлялося раніше, 28 квітня працівники управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з оперативниками Гайсинського районного управління поліції у місті Вінниці затримали зловмисника за підозрою у вчиненні розбійного нападу.
В ході досудового розслідування слідчі зібрали докази причетності затриманого до злочину. Встановлено, що нападник наніс тілесні ушкодження потерпілому та відібрав у нього мобільний телефон та кошти у сумі 4200 грн.
Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за вчинення ряду майнових злочинів.
Бершадський районний суд, розглянувши матеріали слідства, визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України (розбій) та призначив останньому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet