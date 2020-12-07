У Миколаєві суд заарештував жінку, підозрювану у вбивстві своєї 56-річної матері

Проведеним попереднім оглядом тіла експерт виявив тілесні ушкодження в області обличчя та тулуба. Для встановлення причини смерті труп жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої стало відомо, що пенсіонерка померла внаслідок механічної асфіксії.

Провівши ряд слідчих заходів, поліцейські встановили, що до смерті пенсіонерки причетна її 38-річна донька.

Як з’ясувалось, матір через хворобу тривалий час потребувала догляду, та, зі слів доньки, часто провокувала конфліктні ситуації. У розпал останньої сварки донька нанесла матері тілесні ушкодження, а потім задушила.

Через деякий час зловмисниця приховала сліди бійки та викликала швидку і поліцію, повідомивши про нібито природну смерть пенсіонерки.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав для підозрюваної запобіжний захід – 60 діб арешту без права внесення застави.

Наразі досудове слідство триває. За вбивство власної матері, відповідно до санкції інкримінованої статті, зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення. // Вартові еспресо