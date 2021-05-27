6 років та 6 місяців тюрми  отримала раніше судима жителька Сміли, яка грабувала дітей, знімаючи з них золоті прикраси

За принципової позиції Черкаської обласної прокуратури колегією суддів кримінальної палати Черкаського апеляційного суду залишено без змін вирок Соснівського районного суду м. Черкаси, яким засуджено до 6 років 6 місяців позбавлення волі раніше судиму 47-річну жительку міста Сміла за вчинення грабежу та крадіжок у малолітніх дітей золотих прикрас (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України).

В суді прокуратурою доведено, що раніше неодноразово судима за корисливі злочини обвинувачена в травні 2020 року, в денний час, перебуваючи на дитячих майданчиках в м. Черкаси таємно або відкрито заволодівала золотими прикрасам малолітніх.

Судом апеляційної інстанції залишено без задоволення скаргу сторони захисту, вирок суду першої інстанції набрав законної сили.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури