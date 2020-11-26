Кіберполіція припинила незаконну діяльність вебсайту азартних ігор

Фігурант надавав букмекерські послуги в Інтернеті, попри відсутність відповідної ліцензії. Чоловіку вже повідомлено про підозру у протиправній діяльності.

Співробітники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Галицького відділу поліції області викрили громадянина у незаконній організації азартних ігор в мережі Інтернет.

Кіберполіцейські встановили, що 33-річний житель Львова створив сайт – букмекерську контору, де приймалися ставки від гравців у електронних валютах. Фігурант займався адмініструванням ресурсу, попри відсутність ліцензії на таку діяльність. Також для забезпечення технічної підтримки сайту, правопорушник найняв чотирьох ІТ-спеціалістів.

Для маскування протиправної діяльності сервери знаходилися закордоном.

Середня кількість відвідувачів ресурсу налічувала понад 1,5 тисячі осіб на добу. Правопорушник заробляв на розміщенні реклами і безпосередньо на ставках гравців.

В офісі фігуранта працівники поліції провели санкціонований обшук із залученням бійців батальйону поліції особливого призначення Львівської області. В результаті вилучено мобільні телефони, «чорнові» записи та комп’ютерну техніку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Львівська місцева прокуратура № 1.

Департамент кіберполіції Національної поліції України