На Одещині молоду жінку судитимуть за шахрайство в Інтернеті

Поліцейські встановили, що дівчина з Одеського району створювала в соціальній мережі фейкові сторінки вже існуючих магазинів одягу, зв’язувалась з потенційними покупцями і пропонувала їм придбати товар за заниженими цінами на умовах передоплати, не маючи його в наявності.

Отримавши гроші від довірливих громадян, зловмисниця зникала, блокуючи абонентів.

«Під час слідства правоохоронці довели, що від махінацій фігурантки постраждало щонайменше семеро людей з різних регіонів України. Їй оголосили підозру в шахрайстві, передбаченому ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України. Матеріали справи вже скеровані до суду. Тепер жінці загрожує покарання позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Вироку вона чекатиме під домашнім арештом», — зазначив начальник Одеського районного управління поліції № 2 Олександр Драган.

Заходи проводили співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області разом зі слідчими Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.

Правоохоронці наголошують:

— якщо ви не знаєте продавця, купуєте в магазині вперше, не надсилайте передоплату. Отримайте товар, переконайтеся в його якості, тоді платіть;

— перевіряйте номер телефону, що зазначений в оголошенні або на сайті. Якщо він відрізняється від того, з якого вам передзвонюють, це має стати приводом для занепокоєння;

— насторожувати повинна і низька ціна на одяг, паливо, продукти харчування, медикаменти тощо;

— пам’ятайте, що шахрай може назватися будь-ким – менеджером магазину, покупцем товару, працівником банку, співробітником пенсійного або іншого фонду, правоохоронцем, волонтером. Не втрачайте пильність, будьте уважними, розсудливими та перевіряйте всю інформацію, яка надходить від незнайомців;

— користуйтеся лише перевіреними ресурсами.

Якщо ви все ж таки стали жертвою шахрайства, телефонуйте на спецлінію поліції «102».

Одеське районне управління поліції № 2