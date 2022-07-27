Експравоохоронець підозрюється у держзраді: забрав для окупантів бус у ветерана АТО та піклувався про добробут армії РФ

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому працівнику правоохоронного органу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

9 березня цього року ЗС РФ окупували Чкаловську селищну територіальну громаду Харківської області.

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За даними слідства, колишній поліцейський добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами.

Підозрюваний очолював автомобільну колону російських військових, у якій вони їздили за адресами мисливців та учасників АТО. У мисливців вони відбирали зброю, а учасників АТО змушували їхати на «перевірку». У ветерана АТО експоліціянт спільно з представниками країни-агресора забрав мікроавтобус на потреби російської армії.

У вільний час зрадник, хвилюючись за окупантів, привозив їм на блокпости продукти харчування.

Крім того, підозрюваний показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки з метою недопущення наступу українських військових.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура

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