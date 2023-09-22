На Чернігівщині поліцейські припинили діяльність групи Інтернет-шахраїв

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції разом із оперативниками карного розшуку ГУНП в Чернігівській області та кіберполіції, під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури викрили групу зловмисників, які організували продаж неіснуючих авто через мережу Інтернет. Шахраї встигли ошукати більше двадцяти громадян із різних областей України на суму понад 800 тисяч гривень.

Затриманню передувала кропітка робота відділу кримінального аналізу обласної поліції та тривале оперативне супроводження і документування злочинної діяльності членів групи. Поліцейські встановили особи всіх причетних до злочинів – це мешканці Прилук, віком від 25 до 30 років.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що шахраї протягом року розміщували оголошення про продаж дешевих автомобілів на одному із сайтів безкоштовних оголошень. Потенційних клієнтів фігуранти схиляли до обов’язкової передоплати. Після надходження грошей на банківські картки, шахраї припиняли виходити на зв’язок та блокували клієнтів. Сумарний дохід підозрюваних від злочинної діяльності перевищив 800 тисяч гривень.

Сьогодні поліцейські за силової підтримки підрозділу поліції особливого призначення провели одночасні санкціоновані обшуки за місцями мешкання усіх зловмисників.

В ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили банківські та сім-картки, смартфони, ноутбуки. Крім цього, вилучено інші речові докази причетності членів угруповання до спільної злочинної діяльності.

Також поліцейські встановили, що лідерські функції виконував наймолодший учасник угруповання. Саме цей чоловік розміщував оголошення про продаж автівок та спілкувався з клієнтами.

Слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області