Журналіст-розслідувач Ніколов повідомив про провокацію і залякування

Невідомі з криками та образами намагалися вдертися в помешкання журналіста.

Журналіст-розслідувач, автор резонансних матеріалів про корупцію в Міноборони при закупівлях для армії та засновник проєкту “Наші гроші” Юрій Ніколов заявив про залякування, він описав ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

“Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломились в двері, кричали щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками”, – написав Ніколов.

дякую

За його словами, сам він був у друга, тому “ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною, бо більше ні з ким – другий син в Авдіївці, дорослий онук – на Куп’янському напрямку”. Через 15 хвилин невідомі випустили на одній з російськомовних “придворних телеграм-помийок “Карточний офис”” пост із фотографіями про цю ситуацію, скрін якого журналіст опублікував.

“Я навіть не знаю якому дегенерату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу по підриву обороноздатності за мою статтю по корупції на військових закупівлях. Але у всіх інтерв’ю всередині України і закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску. Що це в Роіссі валять не корупціонерів, а викривачів. А Україна ж не Роісся. Тому зрештою Резнікова звільнили, а мене не посадили. Але, як я бачу, хтось вирішив змінити цей розклад. От інтірєсно: шоб шо? Щоб я (…) припинив викривати рукодупих корумпантів? Такий собі розрахунок))))”, – написав Ніколов.

Ситуацію з Ніколовим прокоментував голова правління ГО “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін, він звинуватив у причетності до цієї провокації офіс президента.

“Чому я думаю, що це ОП, бо через 15 хв. після провокахи інформація про неї зʼявилася на придворній телеграм-помийці ОП. ОП може дуже легко спростувати це припущення – достатнього затримати провокаторів, а через них – організаторів та замовників. Цей ідіотизм не є смішним. Мені теж спочатку влаштували провокацію перед будинком, а потім його спалили (дивом – не разом з батьками). Мені видається, що ця провокація є частиною ширших зусиль Офісу Президента щодо нейтралізації неугодних: від кейсів проти окремих людей, до законодавчих ініціатив”, – написав Шабунін.

Він закликав ОП негайно зупинитися, оскільки такі дії, на його думку, дають ворогам залізобетонні аргументи проти західної допомоги Україні.