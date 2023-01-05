Житель Харківщини ледь не вбив товариша та погрожував його сестрі

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 2 січня 2023 року у с. Миколаївка Чугуївського району до 54-річний місцевий мешканець завітав в гості до свого 43-річного товариша.

Проте їх дружні стосунки зіпсувала сварка. 54-річний чоловік схопив кухонний ніж та наніс один удар знайомому у грудну клітину. Крики почули сусіди та зателефонували сестрі потерпілого.

Вона приїхала та зловмисник почав і їй погрожувати закривавленим ножем. У цей час приїхали правоохоронці та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Життя потерпілого врятували медики. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура