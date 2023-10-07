Львів’янку затримали за неправдиве повідомлення про замінування

За скоєне затриманій, 51-річній львів’янці, загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Повідомлення про замінування одного з львівських торгівельно-розважальних центрів надійшло на оперативну лінію 102 6 жовтня, близько десятої години ранку. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Було евакуйовано 1800 відвідувачів та 600 працівників закладу. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 51-річна львів’янка та затримали її в порядку ст.208 Кримінального процесуального колексу України.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманій запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області