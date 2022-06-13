Накладено арешт на корпоративні права підприємств російського олігарха на суму понад ₴53,4 млн.

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права підприємств, які є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України на загальну суму понад 53,4 млн грн. Це цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.

За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), здійснюється детективами БЕБ України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. Також Офісом Генпрокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.

Офіс Генпрокурора