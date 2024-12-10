Державний оператор тилу купив сухпайки для ЗСУ на чверть дорожче, ніж ГУР та Нацгвардія: розслідування

Державний оператор тилу на чолі з Арсеном Жумаділовим закупав для Збройних Сил України сотні тисяч посилених сухпайків набагато дорожче, ніж ГУР та Нацгвардія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Наші гроші“.

Йдеться про закупівлю добових польових наборів продуктів №15 категорії “посилений” (ДПНП-П). Такі добові набори для триразового харчування взагалі не містять металевих консервів. Це фактично повноцінні сніданок, обід і вечеря, запаковані в реторт-пакети, що зменшує вагу та дозволяє зберегти цілісність і якість продуктів. Посилений набір містить безполуменевий нагрівач їжі, що вкрай важливо в польових умовах.