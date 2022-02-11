Держвиконавця виправдали від $2000 хабара, визнавши провокацію

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав невинуватим колишнього начальника райвідділу Державної виконавчої служби.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 20 січня.

З лютого 2015 року в Чемеровецькому відділі ДВС перебувало виконавче провадження щодо стягнення солідарно з низки підприємств боргу на користь банку в розмірі 1,2 мільйони гривень.

У боржників арештували два зернозбиральних комбайни і передали їх на відповідальне зберігання фізичній особі. У подальшому зберігач начебто захотів викупити комбайни на аукціоні ДП «Сетам»., але начальник виконавчої служби вимавгав 65 тисяч гривень, інакше обіцяючи, що чинитиме перешкоди.

Гроші передавалися двома траншами. Спочатку 13 тисяч гривень зарахували на картку тестя посадовця. На мобілці обвинуваченого знайшли смс: «Скинь номер баті картки, срочно». Пізніше ще 52 тисячі передано готівкою в машині. При цьому обвинувачений сказав дати гроші його дружині, яка сиділа поряд з ним у машині. Після виходу з автівки жінку затримали і з-за пояса штанів начебто вилучили ці кошти.

Ексначальник відділу виконавчої служби провину заперечував і стверджував, що заявник мав причини його підставити.

Ці комбайни намагалися продати з 2015 року, але 7 торгів не відбулися через відсутність покупців.

Після переоцінки комбайну та зменшення ціни на 25% до начальника відділу виконавчої служби зателефонував чоловік та повідомив, що бажає взяти участь у торгах, проте не може подивитися на комбайн, оскільки зберігач не дає такої можливості. На телефонні дзвінки зберігач майна не відповідав. Тоді виникла підозра, що комбайни розукомплектовані чи відсутні. Держвиконавець виніс постанову про перевірку факту наявності майна. Торги відклали на 10 днів, проте торги не зупинили. Ще до торгів зберігач зустрівся із керівником відділу виконавчої служби і на підвищених тонах йому розповідав, що використовує комбайн при збиранні врожаю, не готовий його повертати, так як він його відремонтував і вклав свої гроші, говорив, що хоче його викупити на третіх торгах. Прадставник ДВС відповів, що коли комбайна не буде, то він звернеться до правоохоронних органів. Попри все, 26 червня 2017 року відбулися торги за один комбайн, переможцем яких став зберігач майна.

Вигравши ці торги, чоловік звернувся до правоохоронних органів із заявою, що в нього вимагають кошти. До своєї заяви він додав записи розмов із обвинуваченим, які робив ініціативно на свій диктофон. У подальшому під контролем правоохоронців передавав гроші.

У підсумку суд вирішив, що громадянин заявив про вимагання хабара, щоб уникнути відповідальності за приховування арештованого майна. У протилежному випадку за наявності у нього комбайна будь-що не перешкоджало б його пред’явити начальнику РВ ДВС. Натомість громадянин за власною ініціативою вів оперативно-розшукову діяльність, що прямо заборонено законом. Фіксування розмови на диктофон без попереднього дозволу суду порушило права обвинуваченого, тому подібні докази визнаються судом недопустимими. Більш того, зміст такої розмови від 21 червня 2017 року свідчить, що її учасники мали не першу зустріч, проте у матеріалах справи відсутні будь-які дані про зміст попередніх розмов, тому неможливо стверджувати, що ініціатором розмови про надання хабара став обвинувачений, а не заявник.

Навпаки, із протоколів НСРД вбачається, що заявник сам пропонує і планує «графік» передачі неправомірної вигоди, а обвинувачений підсумовує запропоноване, висловлюючи згоду. При цьому явно спостерігаються довірительні стосунки між учасниками розмови. Заявник відверто розповідає про особисті проблеми в сім’ї та фінансові негаразди, пропонує вже надати 500 доларів, на що обвинувачений відповідає, що дасть номер картки, на яку потрібно перерахувати кошти за допомогою терміналу, і обіцяє виставити другий комбайн на торги.

Суд не переконався, що обвинувачений висловлював ініціативу у передачі йому неправомірної вигоди чи вимагав її. Більш того, на час проведення НСРД вже були проведені електронні торги щодо першого комбайну, які виграв заявник, при цьому будь-яких погроз з боку обвинуваченого не звучало.

Окрім цієї справи, покцпець комбайна двічі брав участь в інших кримінальних провадженнях щодо надання неправомірної вигоди в якості заявника, що свідчить про співпрацю із працівниками правоохоронних органів.

Суд вважає, що є достатні підстави вважати, що чоловік заявив про хабар до правоохоронних органів, щоб приховати свою протиправну поведінку щодо арештованого майна. А потім, будучи особою, яка конфіденційно співпрацювала із правоохоронним органом, не обмежувався суто пасивними спостереженнями протиправної діяльності, а провокував обвинуваченого.

Версію щодо провокації не спростовано, адже в ході досудового розслідування не вжито заходів щодо перевірки обставин знайомства та спілкування заявника та обвинуваченого з часу прийняття майна на зберігання та до моменту звернення зберігача із заявою до поліції.

Суд констатує відсутність об’єктивних даних про вчинення або готування до вчинення злочину обвинуваченим до моменту ініціативного звернення до нього заявника, що свідчить про провокацію у діях правоохоронних органів. Всі докази, отримані шляхом підбурювання до вчинення злочину, визнаються недопустимими.