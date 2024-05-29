Держвиконавець у Жмеринському районі підозрюється в отриманні ₴45 тис. хабаря

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури головному державному виконавцю одного з відділів ДВС у Жмеринському районі Вінницької області повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення нею дій з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у березні 2024 року держвиконавець спонукав громадянку надати йому грошовий хабар у сумі 45 тис. грн, обіцяючи натомість повернути постанову у виконавчому провадженні щодо боргових зобов’язань її чоловіка.

Посадовець запропонував жінці продати належну боржникові земельну ділянку, а частину виручених коштів віддати йому за «послугу».

Громадянка, діючи під контролем правоохоронців, пристала на пропозицію підозрюваного та у домовлений час у його службовому кабінеті передала означену суму коштів.

Факт отримання хабаря задокументовано правоохоронними органами, а посадовця затримано на гарячому.

На сьогодні за клопотанням прокурора підозрюваного рішенням суду відсторонено від займаної посади та щодо нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 242 тис. грн.

За скоєний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури