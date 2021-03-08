Суд випустив під заставу ₴45 тисяч чоловіка, який викрав з банківських карток ₴200 тисяч

Мешканець Київської області разом зі спільниками викрав із 35 банківських карток «Полтава-Банку» 200000 грн — суддя Автозаводського райсуду Кременчука призначила для підозрюваного 45400 грн застави. Про повідомляє сайт Полтавщина.

Автозаводський районний суд Кременчука обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі обкрадання банківських карток АТ «Полтава-банк» на 200000 грн. Суддя Олена Погрібняк відпустила чоловіка під заставу.

Нагадаємо, що у січні в Миргороді поліція затримала мешканця Київської області, який викрадав кошти з банківських карт за допомогою «скімінгових пристроїв». Загалом він зняв з чужих рахунків понад 200 тисяч гривень.

Під час обшуку у квартирі підозрюваного поліція вилучила скімінговий пристрій, за допомогою якого зчитувалися потрібні дані з чужих карток. Крім того, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, платіжні квитанції, платіжні картки та паспорт громадянина іншої країни.

Фігуранту повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України) та у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (ч. 1 ст. 361 КК України).

За інформацією «Полтавщини», затримання шахрая стало можливим завдяки спеціалістам АТ «Полтава-Банк», які надали поліцейським необхідну інформацію.

З матеріалів судового реєстру відомо, що чоловік разом зі спільниками викрадав кошти з банківських карток АТ «Полтава-Банк» у Кременчуці (вул. Сердюка, 11) та Миргороді (вул. Гоголя, 131).

Під час обрання запобіжного заходу для зловмисника, слідчий клопотав про заставу. Прокурор також підтримав таке клопотання, а підозрюваний прохав суд обрати запобіжний захід — особисте зобов’язання.

Під час обрання запобіжного заходу суддя врахувала те, що чоловік вчинив тяжкий злочин та йому загрожує покарання на строк до 8-ми років. Відповідно є ризики втечі та переховування підозрюваного. Тож суддя Олена Погрібняк випустила чоловіка під заставу — 45400 грн. // Кременчук оперативний