Дешеві біткоїни виявилися шахрайською пасткою

Швидко отримати прибуток від інвестицій в криптовалюту планував мешканець Тернополя. Однак, на біткоїнах заробив лише шахрай.

Чоловік в мережі Інтернет знайшов публікацію, в якій зазначалася інформація про обмін та придбання криптовалюти. Перейшовши за посиланням, він хотів створити криптовалютний гаманець та придбати біткоїн за вигідною, зниженою ціною. Однак сайт виявився фейковим, а потерпілий втратив майже 60 тисяч гривень.

Тернополянин звернувся за допомогою в поліцію. За фактом шахрайських дій згідно статті 190 ККУ слідчі розпочали кримінальне провадження.

Щоб захистити особисті дані та кошти варто скористатися перевіреним обмінними пунктами та сайтами. Якщо ви завантажуєте гаманець із сайту, переконайтеся в тому, що це офіційний майданчик проєкту. Шахраї часто створюють копії сайтів популярних гаманців, адреса яких має мінімальні відмінності від офіційної. Перед завантаженням перевіряйте відгуки та кількість скачувань програми. Не довіряйте надто вигідним пропозиціям обміну, чи придбання криптовалюти за зниженою ціною.

Відділ комунікації поліції Тернопільскої області