На Черкащині поліцейського судитимуть за незаконне затримання особи

Черкаською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно дільничного офіцера поліції Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за незаконне затримання особи (ч. 1 ст. 371 КК України).

За версією слідства працівник поліції, завідомо знаючи про незаконність своїх дій, не будучи наділеним відповідними повноваженнями, хибно вказавши як підставу – виконання вироку Черкаського апеляційного суду, без законних на те підстав, не повідомивши орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, склав щодо засудженого до покарання у вигляді обмеження волі протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, та незаконно затримав останнього, чим порушив його законні права на свободу, особисту недоторканність, свободу пересування та процедуру затримання.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури