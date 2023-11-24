Детективне агентство викрили у продажі конфіденційної інформації

Працівники агентства продавали інформацію із закритих баз даних потенційним клієнтам. Вартість послуги такої послуги 600 доларів США. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження.

За результатами реалізації оперативної інформації слідчі Святошинського управління поліції спільно зі співробітниками Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області викрили злочинну діяльність двох зловмисників. У рамках кримінальних проваджень правоохоронці встановили, що чоловіки за попередньою змовою між собою, здійснювали продаж конфіденційної інформації про громадян.

Як встановили правоохоронці, до злочинного плану вони залучали й інших осіб, які мають доступ до державних баз даних. Детективне агентство діяло на території Святошинського району міста Києва. Отриману інформацію працівники приватної установи продавали за 600 доларів США.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 361-2 – створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут та ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі оголосили про підозру раніше не судимому уродженцю Донеччини, 1988 року народження, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику.

Наразі правоохоронці довели причетність зловмисника до одного факту скоєного злочину. Крім того, поліцейські проводять розшукові заходи, аби встановити та притягнути до відповідальності причетних до злочинної діяльності осіб.

Відділ комунікації поліції Києва