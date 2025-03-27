Дев’ять років ув’язнення отримав водій Lexus за смертельну ДТП (фото)

Автопригода сталася в грудні 2019 року у Миколаєві на проспекті Богоявленському в районі перехрестя з вулицею Південною. Тоді, внаслідок зіткнення Lexus та Daewoo Lanos, двоє людей загинуло та двох з травмами різного ступеню тяжкості було ушпиталено. Нині вироком суду керманича Lexus визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді дев’яти років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, що у ході досудового розслідування було встановлено, що 7 грудня 2019 року водій Lexus виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, що згодом і підтвердили результати проведених експертиз, які були призначені слідчими.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів на місці події загинули водій та пасажир Daewoo Lanos, а двох пасажирів Lexus з травмами різного ступеню тяжкості лікарі ушпиталили. Водій Lexus не постраждав, але за станом здоров’я перебував у медичному закладі під цілодобовою вартою поліцейських.

На той час, у процесуальному порядку слідчі поліції затримали водія та оголосили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб».

У січні 2020 року слідчі завершили розслідування обставин вказаної ДТП та направили кримінальне провадження до прокуратури, яка скерувала обвинувальний акт до суду для прийняття законного рішення.

Під час судового розгляду обвинувачений не визнавав своєї вини.

Днями обвинувальним вироком 26-річного обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та засуджено до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки.

Вирок не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Відділ комунікації поліції Миколаївської області