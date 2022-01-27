Дев’ять років за ґратами – прокуратура відстояла вирок рецидивісту, який вбив людину цеглиною

Донецький апеляційний суд підтримав правову позицію прокурорів Бахмутської окружної прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 45-річного чоловіка засуджено за скоєння умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд встановив, що 28 травня 2021 року раніше шестиразово судимий за виготовлення наркотичних засобів, незаконне поводження зі зброєю та вчинення крадіжки і розбою, мешканець м. Торецька прийшов у гості до знайомої жінки, де зустрівся з незнайомим чоловіком.



Після спільного вживання спиртних напоїв між чоловіками сталася сварка, у ході якої засуджений двічі вдарив опонента цеглиною в область голови, а коли той впав, наніс йому ще два таких удари по обличчю.

Отримані 53-річним потерпілим тілесні ушкодження виявилися не сумісними з життям.

13 вересня 2021 року Дзержинський міський суд призначив чоловіку покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Не погодившись з вироком, засуджений подав апеляційну скаргу, у задоволенні якої наразі відмовлено.

Вирок вступив у законну силу.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури