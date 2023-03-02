У Бершаді п’яний водій за 10 тисяч гривень намагався відкупитись від поліцейських

1 березня працівники поліції під час патрулювання зупинили автомобіль Toyota Venza під час дії комендантської години. Порушник, який був напідпитку, одразу почав пропонувати поліцейським гроші за нескладання на нього адміністративних матеріалів.

Аби уникнути покарання керманич запропонував правоохоронцям готівку. Поліцейські попередили водія про кримінальну відповідальність за давання хабаря, але це його не зупинило. Порушник продовжував наполягати, щоб поліцейські відпустили його за винагороду 5 000 гривень, а згодом за 10 000. Для документування цього злочину поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

За пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, відповідно до ч. 1 ст. 369 КК України, слідство розпочало кримінальне провадження.

За таке правопорушення чоловікові загрожує до 4 років позбавлення волі.

За керування у стані сп’яніння поліцейські склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Відділ комунікації поліції Вінницької області