Дев’ятьом колишнім офіцерам з Криму заочно повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону заочно повідомлено про підозру дев’ятьом колишнім військовослужбовцям тактичної групи Повітряних Сил «Крим» ЗСУ за фактами дезертирства та державної зради (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у 2014 році під час тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя внаслідок збройної агресії рф підозрювані не з’явилися на службу в пункт постійної дислокації на материковій частині України.

Зрадивши військовій присязі на вірність українському народові, вони відмовилися виконувати обов’язки несення військової служби у Збройних Силах України та перейшли на бік ворога.

Наразі всі 9 підозрюваних проходять військову службу у складі збройних сил рф. Вони активно виконують бойові завдання країни-агресора, здійснюють протиповітряну оборону півострова та пуски по наземним цілям на території України.

Систематично беруть участь у масових заходах, дають інтерв’ю для пропагандистських каналів, відвідують школи та агітують молодь обирати професію військового.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора