Дезертиру, причетному до вбивства неповнолітньої на Вінниччині, повідомили про підозру

Нагадаємо, 5 жовтня 15-річна потерпіла мала поїхати на навчання у м. Іллінці, однак на заняттях так і не з’явилась. Поліцейські встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилась у соцмережах. Виявилось, що підозрюваний – військовий у статусі СЗЧ.

Зловмисника розшукали та затримали оперативники карного розшуку. Правоохоронцям він надав покази, що вступив у статеві зносини з неповнолітньою та, з метою приховати злочин, у закинутому будинку своїх родичів битою завдав декілька смертельних ударів жертві по голові, а тіло кинув у криницю й присипав камінням.

Рятувальники та поліцейські добу працювали над тим, щоб за допомогою спеціальної техніки дістати потерпілу з дна колодязя, значної глибини й завширшки менше, ніж пів метра. 8 жовтня тіло дівчини направили на СМЕ для встановлення остаточної причини смерті та інших відомостей.

Наразі підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Після проведення відповідних експертиз, вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації. Розслідування триває.

Заходи з розкриття та документування кримінального правопорушення проводили слідчі та оперативники Гайсинської поліції, слідчого Управління, Управління карного розшуку, співробітники кримінального аналізу, інших оперативних служб, кінологи та криміналісти.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

