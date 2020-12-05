ДФС викрито міжрегіональну схему ухилення від сплати податків
Офісом великих платників податків ДФС викрито міжрегіональну схему ухилення від сплати податків шляхом імітації переробки насіння соняшнику. Слідчі встановили, що організатори документально відображали переробку сировини в олію через три підконтрольні підприємства, у той час як насправді обсяги насіння накопичувались для подальшого перепродажу.
При цьому первинне походження продукції також є сумнівним – вона придбалася у підприємств, які не мають ані земельних ділянок для вирощування культур, ані виробничих потужностей, ані відповідних людських, офісних та складських ресурсів.
Після документальної імітації переробки накопичена сировина за готівку поставлялася на підприємства-великі платники податків, які в якості комітентів здійснювали нетиповий для них експорт даної продукції за кордон. При цьому операції з перепродажу насіння організаторами схеми не відображалися в бухгалтерському та податковому обліках підприємств.
Співробітники Офісу великих платників податків ДФС та Служби безпеки України провели обшуки у Києві, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Вилучено чорнові записи, фінансово-господарські документи, печатки, жорсткі диски та банківські картки. Крім того, виявлені 5,6 тисяч тонн насіння соняшнику, майже 6 тисяч тонн соняшникової олії та 360 тонн шроту без документів, що підтверджували б їх законне походження. Орієнтовна загальна вартість продукції становить 300 мільйонів гривень.
Слідство у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах триває. Готуються клопотання про накладення арешту на виявлені предмети та цінності.
Державна фіскальна служба УкраїниTweet