Офісом великих платників податків ДФС викрито міжрегіональну схему ухилення від сплати податків шляхом імітації переробки насіння соняшнику. Слідчі встановили, що організатори документально відображали переробку сировини в олію через три підконтрольні підприємства, у той час як насправді обсяги насіння накопичувались для подальшого перепродажу.

При цьому первинне походження продукції також є сумнівним – вона придбалася у підприємств, які не мають ані земельних ділянок для вирощування культур, ані виробничих потужностей, ані відповідних людських, офісних та складських ресурсів.

Після документальної імітації переробки накопичена сировина за готівку поставлялася на підприємства-великі платники податків, які в якості комітентів здійснювали нетиповий для них експорт даної продукції за кордон. При цьому операції з перепродажу насіння організаторами схеми не відображалися в бухгалтерському та податковому обліках підприємств.

Співробітники Офісу великих платників податків ДФС та Служби безпеки України провели обшуки у Києві, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Вилучено чорнові записи, фінансово-господарські документи, печатки, жорсткі диски та банківські картки. Крім того, виявлені 5,6 тисяч тонн насіння соняшнику, майже 6 тисяч тонн соняшникової олії та 360 тонн шроту без документів, що підтверджували б їх законне походження. Орієнтовна загальна вартість продукції становить 300 мільйонів гривень.

Слідство у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах триває. Готуються клопотання про накладення арешту на виявлені предмети та цінності.

Державна фіскальна служба України