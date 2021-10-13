Дослівно прикордонники: «Зазначимо, що це може бути одна з наймасштабніших спроб незаконного переміщення сигарет через кордон, викритих Держприкордонслужбою України у співпраці з взаємодіючими правоохоронними органами». // Українська правда
Ділки замаскували контрабандні цигарки на 27 мільйонів під мішки з кухонною сіллю
Державна прикордонна служба і ДБР викрили схему переміщення тютюнових виробів до країн Євросоюзу.
Деталі: Оперативники отримали інформацію, що ділки планують переправити поза митним контролем велику партію тютюнових виробів до Угорщини. Відправлення планували здійснити баржею, запакувавши цигарки у мішку із «сіллю кухонною харчовою».
Під час обшуків на складі одного із підприємств в Ізмаїлі, що на Одещині, правоохоронці виявили близько 3 тисяч коробів цигарок, орієнтовна вартість яких складає 27 мільйонів гривень. Тютюнові вироби уже були готові до відправки.
Перевіряється інформація щодо причетності до контрабанди службових осіб Одеської митниці.