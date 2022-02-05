На Херсонщині жінку засуджено за вбивство співмешканця

Подія сталася у червні минулого року в одному з сіл Станіславської територіальної громади. До територіального відділення поліції смт Білозерка зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що прийшов до свого брата і виявив його без ознак життя. Поліцейські встановили підозрювану у вбивстві. Наразі суд відправив жінку за грати.

Експерти виявили на тілі загиблого поранення в області тулуба.

Поліцейські провели ретельний огляд місця події та біля двору виявили ніж зі слідами крові. Також правоохоронці опитали жителів населеного пункту. Люди повідомили, що напередодні ввечері нетвереза місцева жителька розповідала, що вдарила співмешканця ножем. Однак тоді слова жінки односельці не сприйняли серйозно.

Тож поліцейські розшукали вказану громадянку та затримали. З’ясувалось, що жінка вже була судима за вбивство сестри.

Суд визнав підозрювану винною в інкримінованому їй злочині і призначив їй покарання у вигляді 7 років і 2 місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області