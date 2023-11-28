На Харківщині п’яний покидьок облив бензином і підпалив підлітків

Місцевий мешканець у стані алкогольного спʼяніння з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив.

Інформація про злочин у селі Станичне Красноградського району надійшла до поліції близько 16:30 28 листопада. Очевидці повідомили, що невідомий чоловік намагався підпалити дітей в місцевому магазині.

При виїзді на місце події поліцейські встановили особу зловмисника, яким виявився 40-річний мешканець села.

Підлітків направили до медичного закладу. Наразі їх життю та здоровʼю нічого не загрожує.

З місця події поліцейські вилучили пляшку з речовиною та верхній одяг потерпілих зі слідами горіння.

За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За санкцією статті йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області