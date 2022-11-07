Дільничні Голосіївського управління поліції столиці затримали наркоторговця

Загальна кількість вилученого у порушника – 91 згорток з психотропною речовиною солі PVP. Наразі фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років у в’язниці з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Голосіївського району столиці увагу дільничних офіцерів поліції привернув чоловік, який постійно озирався та помітно нервував. Поліцейські підійшли до громадянина та у ході розмови перехожий зізнався про наявні в наплічній сумці психотропні речовини. З’ясувалося, що фігурант залишав заздалегідь підготовані згортки у схованках для подальшого збуту.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила з сумки молодика 51 пакунок з кристалоподібною речовиною. Також фігурант показав місця, де вже встиг розкласти психотропи на території місцевого парку, тож загальна кількість вилученого – 91 згорток забороненої речовини. Раніше не судимого 20-річного уродженця іноземної держави затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва