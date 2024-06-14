Дільничні поліцейські встановили молодика, який запустив салют з вікна столичної багатоповерхівки

Порушник пояснив свої дії бажанням перевірити справність піротехнічного засобу, у якого скінчився термін придатності. Молодику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Подія трапилась днями в Оболонському районі столиці. На спецлінію 102 від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий з будинку запустив феєрверк. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та дільничні.

Прибувши на місце події, під час перевірки прилеглої території, дільничні офіцери поліції розшукали причетного до хуліганських дій 18-річного киянина. Останній, перебуваючи на сходовій клітці багатоповерхового будинку, через відчинене вікно запустив салют. Як пояснив сам порушник, таким чином він вирішив перевірити його дію, оскільки у засобу закінчився термін придатності.

За даним фактом дізнавачі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру.

УВАГА!

Поліція Києва вкотре наголошує на категоричній забороні використання будь-яких піротехнічних виробів у період дії воєнного стану. За вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва