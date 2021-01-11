Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у розтраті 5,3 млн. бюджетних гривень

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За даними слідства, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена.

Директору КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Ігорю Лашину оголосили підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у розтраті 5,3 млн бюджетних гривень

Ігор Лашин

За даними слідства, у 2019 році він уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

«Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків», – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються інші причетні до злочину.

Лашин очолює адміністрацію аеропорту з 2013 року. Контракт з ним було продовжено до вересня 2020.

Нагадаємо, у липні 2019 президент Володимир Зеленський під час візиту в рідне місто домовився з міською владою про будівництво нового терміналу аеропорту в Кривому Розі. Зеленський зазначив, що аеропорт «Кривий Ріг» зараз схожий на шпаківню. // LB.ua

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