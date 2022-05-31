На Сумщині рецидивіста засуджено ще до 10 років позбавлення волі за розбій та крадіжку

За публічного обвинувачення Конотопської окружної прокуратури вироком суду до 10 років позбавлення волі засуджено 46-річного рецидивіста за розбійний напад на пенсіонерку та крадіжку (ч. 3 ст. 187 та ч. 3 ст. 185 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 25 квітня 2020 року в одному з приватних секторів м. Конотоп. Близько 9 год 30 хв жінка повернулася додому з магазину, коли до її помешкання вдерся невідомий у масці. Штовхнувши пенсіонерку на підлогу, він став вимагати гроші, погрожуючи при цьому викруткою. Злякавшись, жінка віддала всі свої заощадження – близько 1100 гривень. Тікаючи, нападник прихопив ще й два мобільні телефони потерпілої.

Під процесуальним керівництвом прокуратури співробітники поліції оперативно встановили особу нападника та затримали його за місцем мешкання в Полтавській області. Також встановлено причетність затриманого до крадіжки особистих речей із приватного будинку жителів м. Конотоп. Більшу половину свого життя чоловік провів у місцях несвободи. Усього він має 5 судимостей. За попереднім вироком суду він був засуджений до 11 років позбавлення волі за розбійний напад та грабіж.

Сумська обласна прокуратура