На кордоні зловили українку з тисячею георгіївських стрічок (відео)

Учора в пункті пропуску «Гоптівка» на кордоні з Росією затримали громадянку України 1985 року народження, у якої знайшли велику партію забороненої символіки.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба у понеділок, 31 вересня.

Так, під час здійснення огляду ручної валізи жінки прикордонники Харківського загону спільно з представниками митної служби виявили георгіївські стрічки, значки «9 мая», стрічки з триколором РФ та заготовки до них у кількості близько 1000 штук.

Оперативними співробітниками прикордонного загону спільно з співробітниками СБУ встановлено, що громадянка нібито займається виготовленням та продажем виробів ручної роботи. Стосовно переміщення вищевказаних виробів пояснення надавати відмовилась, але оперативниками встановлено можливу її причетність до пропаганди комуністичного, націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів на території України.

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Наразі прикордонники направили до Національної поліції повідомлення щодо виявлення в діях громадянки ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 436 -1 ККУ «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів».

Громадянку та виявлені предмети передали поліцейським. // newformat.info