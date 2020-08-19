Директора Днепровского метрополитена подозревают в служебной халатности с миллионными убытками

Директору КП “Днепровский метрополитен” вручили подозрение в служебной халатности, в результате которой государство понесло многомиллионные убытки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

“Директору КП „Днепровский метрополитен“ сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой государству нанесен многомиллионный ущерб”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что директора подозревают в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

“Так, в июле 2016 года между указанным коммунальным предприятием и акционерным обществом заключен контракт на завершение строительства метрополитена в городе Днепре. По данным следствия, директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик не имеет достаточного количества квалифицированных работников и необходимой техники, а потому отстает от графика, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ. В результате таких действий за период 2018-2019 годов подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме почти 240 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись”, — указано в сообщении.

Также сообщается, что в результате преступной небрежности должностного лица после подписания указанных изменений в контракт безосновательно включены работы, которые уже выполнила и оплатило государство в 2012 году на общую сумму более 14 млн грн.

Указано, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в области. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения от должности.