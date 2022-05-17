Директора підприємства на Волині підозрюють у привласненні понад ₴1 млн. бюджетних коштів

За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури директору одного з волинських підприємств повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що у 2019 році підприємство згідно з договором, укладеним із відділом освіти та молоді однієї з районних державних адміністрацій, виконувало роботи з організації підключення та доступу до локальної мережі Інтернет навчальних закладів району на загальну суму 1 427 000 гривень.

Упродовж листопада-грудня 2019 року директор товариства вніс у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписав ці акти та скріпив печаткою підприємства.

На підставі підроблених посадовцем документів кошти були перераховані із бюджету на рахунки товариства та привласнені ним.

Вирішується питання про обрання директору підприємства запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури