Сім років позбавлення волі отримав волинянин за вбивство знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 45-річного жителя села Смоляри Світязькі Ковельського району винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Доведено, що зранку 31 грудня 2023 року нетверезий чоловік у своєму будинку в ході конфлікту побив 54-річного потерпілого – і той згодом помер від заподіяних травм.

Згідно з вироком суду 7 років волинянин проведе за ґратами.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури