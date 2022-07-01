Директора підприємства на Волині судитимуть за привласнення понад ₴1 млн. бюджетних коштів

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором одного з волинських підприємств службового підроблення й привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що у 2019 році підприємство згідно з договором, укладеним із відділом освіти та молоді однієї з районних державних адміністрацій, виконувало роботи з організації підключення та доступу до локальної мережі Інтернет навчальних закладів району.

Упродовж листопада-грудня 2019 року директор товариства вніс у акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписав ці акти та скріпив печаткою підприємства.

На підставі підроблених посадовцем документів кошти були перераховані із бюджету на рахунки товариства та привласнені ним.

За ці незаконні дії директор підприємства відповість перед судом.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури