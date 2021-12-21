На Закарпатті шахрай «продав» італійцю землю майже на 3 мільйони гривень

Поліція Закарпаття повідомила про підозру 41-річному мешканцю Берегівщини за скоєння злочину передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Під час розслідування слідчі Головного управління поліції Закарпаття встановили, що ще у 2012 році цей чоловік познайомився з громадянином Італії та дізнавшись про його намір купити землю на Закарпатті розробив план власного збагачення.

Підозрюваний з самого початку добре розумів, що виходячи з норм чинного законодавства, землі сільськогосподарського призначення не могли перейти у власність іноземця. Тим не менше, він запропонував свою допомогу у вирішенні цього питання і отримав від італійця 185 тисяч Євро, що було еквівалентним 2 042 677 гривень у той час. За це закарпатець пообіцяв розпочати процес придбання ділянки.

Після цього зловмисник у 2013 році схилив іноземця до створення на території України приватного підприємства, на яке нібито можна було простіше оформити землю. Потім взяв у потерпілого ще 85 тисяч євро, тобто приблизно 938 527 гривень.

Зловмисник сам очолив це підприємство, створив для власника документ із зазначенням терміну виконання взятих на себе зобов’язань про придбання землі. Разом з цим всі отримані кошти він витратив. Загалом мова йде про 270 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 2013 рік становило 2 981 205 гривень.

Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили мешканцю Берегівщини про підозру у вчинені вказаного злочину. За такі дії зловмиснику загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області