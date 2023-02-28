Поліція Конотопу встановлює шахраїв, які ошукали двох місцевих жителів майже на ₴170 тисяч

За минулу добу зловмисники ввели в оману двох жителів Конотопу та шахрайським способом заволоділи їхніми грошовими коштами на загальну суму майже гривень. За кожним фактом у поліції вже відкрито кримінальне провадження.

Незважаючи на те, що поліція постійно проводить профілактичні заходи щодо попередження вчинення шахрайств, громадяни продовжують довіряти незнайомим особам та потрапляють на гачок до зловмисників.

Вчора до Конотопського районного відділу поліції за допомогою звернувся 34- річний чоловік, який розповів, що натрапив на оголошення щодо продажу авто та вирішив його придбати. Поспілкувавшись з псевдо-продавцем, чоловік перерахував йому передоплату в сумі 106 тисяч 500 гривень. Пройшов час, а транспортний засіб потерпілий так і не отримав, а на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав.

Другою жертвою шахраїв стала 41-річна жителька Конотопу. Намагаючись оформити грошову допомогу, потерпіла перейшла за посиланням, яке надійшло їй у смс-повідомленні. Прочитавши умови оформлення виплати, вона ввела всі свої персональні дані та інформацію своєї банківської картки. Через деякий час жінка виявила відсутність на рахунку 63 тисяч гривень.

За кожним фактом у поліції відкрили кримінальні провадження.

Поліція нагадує громадянам: не довіряйте незнайомим співрозмовникам, не розголошуйте стороннім особам свої персональні дані та дані ваших банківських карток. Не переходьте за підозрілими посиланнями.

Відділ комунікації поліції Сумської області