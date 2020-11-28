Стрельба и поножовщина в ресторане «Черчилль» в Днепре: госпитализированы четверо

По факту стрельбы у кафе «Черчилль» в Днепре полиция открыла уголовное производство. В результате конфликта между группой мужчин и охраной заведения в больницу доставлены четверо пострадавших.

Конфликтная ситуация возле кафе на улице Короленко возникла 28 ноября около 5:00. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как выяснили полицейские, указанное заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.

По данному факту открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск. С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает личности причастных к хулиганским действиям.

Также установлено, что с начала ноября во время проведения профилактических мероприятий полицейские зафиксировали 8 фактов нарушений карантинных норм со стороны администрации указанного учреждения. По фактам выявленных правонарушений составили 5 административных протоколов по статье 44-3 КУоАП.