Рада ужесточила наказание за псевдоминирование

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3911 об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается установить усиленную уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 23 декабря рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона принять во втором чтении и в целом.