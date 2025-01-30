Підозрюваних у жорстокому вбивстві на Тячівщині взято під варту

Слідчі Тячівського районного відділу поліції продовжують розслідування у справі щодо жорстокого вбивства 37-річного жителя села Терново, до якого причетні троє чоловіків віком 16, 19 та 44 роки. Підозрювані вбили та розчленували тіло свого односельця, а щоб приховати сліди злочину – намагалися його спалити.

Відповідно до статті 208 КПК України їх було одразу затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі повідомили всім трьом про підозру та звернулися до суду з клопотанням щодо обрання запобіжних заходів.

Суд задовільнив клопотання в повному обсязі та ухвалив для фігурантів безальтернативне тримання під вартою.

Нагадаємо, подію кваліфіковано за п.п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до санкції – затриманим загрожує довічне ув’язнення.

Поліція Закарпатської області