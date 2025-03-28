У Львові судитимуть ОЗГ, яка займалась збутом підробленої валюти

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох учасників організованої групи та трьох чоловіків, які не входили до її складу. Їм інкримінують придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а також замах на збут підробленої іноземної валюти (ч. 2, 3 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 КК України).

Слідством встановлено, що двоє мешканців Львівщини налагодили у регіоні збут підробленої іноземної валюти. Мова йде про фіктивні 100-доларові купюри, які обмінювали в пунктах обміну на гривні.

Для реалізації свого плану вони залучили трьох спільників. Між учасниками було чітко розподілено ролі та обов’язки. Організатор та співорганізатор зберігали фальсифіковані гроші, забезпечували цими коштами інших учасників, координували їх дії, отримували «прибуток», виплачували фігурантам обумовлений «заробіток» у відсотковому еквіваленті від збутого. Виконавець безпосередньо здійснював продаж підробки у обмінниках. Один із пособників підшукував збувачів фальсифікованих грошей, інший – виконував функцію водія.

Окрім цього, в подальшому для збуту фіктивних американських доларів вони залучили ще трьох чоловіків, які не входили до складу організованої групи. Фігуранти не були обізнані про їх злочинну діяльність. За виконану роботу вони отримували дивіденди від прибутку.

Також, в ході протиправної діяльності, обвинувачені двічі здійснили замах на збут фальшивки. Однак, в обмінниках було виявлено підробки, після чого чоловіки втікали з місця події на автомобілі.

В ході оперативно-розшукових заходів зловмисників було встановлено та затримано в порядку ст.ст. 208, 615 КПК України.

Під час обшуків вилучили більше 220 000 гривень, понад 23 000 доларів, з яких 17 000 з ознаками підроблення, а також накладено арешт на 9 автівок преміум-класу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури