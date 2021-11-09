Директора рівненського підприємства судитимуть за незаконне видобування граніту
За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом незаконного видобування корисних копалин (ч. 2, ч. 4 ст. 240 КК України).
За даними слідства, у 2003 році Державна служба геології та надр України надала товариству спеціальний дозвіл на видобування з Клесівського родовища гранітів, придатних для виробництва будівельного щебню та бутового каменю. Дія документу зупинена у квітні 2017 року, у зв’язку із порушенням умов користування надрами. Втім керівник підприємства і надалі, у порушення встановлених правил використання надр, організовував незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
З квітня 2017 по грудень 2018 року з родовища незаконно видобуто майже 14 тис м куб граніту та реалізовано щебеневої продукції на загальну суму понад 3 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Сарненським районним відділом поліції Головного управління Нацполіції в Рівненській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Рівненської обласної прокуратуриTweet