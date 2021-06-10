Директорка підприємства підозрюється у спричиненні державі збитків майже на півмільйона гривень

Не здійснюючи належним чином утилізацію продукції тваринництва, її вивозили на прилеглу до підприємства територію, чим завдали тяжкі наслідки для екології у регіоні.

Співробітниками екологічної інспекції у Дніпропетровській області було виявлено факт забруднення навколишнього середовища, про що складено акт та слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалося, одним із підприємств Дніпропетровщини, із недотриманням вимог природоохоронного законодавства, здійснювалося забруднення земельних ділянок азотом амонійним та нітратами, що підтверджується висновком проведеної правоохоронцями експертизи.

31 травня поліцейські Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції та працівниками управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом Слобожанської окружної прокуратури провели чотири санкціоновані судом обшуки. Слідчі дії проводилися за місцем здійснення незаконної діяльності та в офісних приміщеннях підприємства, в результаті чого правоохоронці вилучили 2 системних блоки, ноутбук, планшет, «чорнову» бухгалтерію, печатки та понад 40 штампів підприємства та державних установ.

Також зі спеціалістами Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області поліцейські провели огляд території, та склали відповідний протокол.

Після проведення необхідного комплексу оперативних заходів слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

За погодженням із прокуратурою слідчі поліції повідомили про підозру директорці підприємства за ч. 1 ст. 239 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області