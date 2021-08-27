Директорку підприємства підозрюють у привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт школи

Слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області оголосили про підозру 35-річній мешканці Київської області, яка привласнила понад 360 тисяч гривень, виділених на проведення капітального ремонту навчального закладу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фірма-підрядник уклала договір на проведення капітального ремонту комплексу будівель та споруд навчального закладу в м. Немирів на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Реалізуючи злочинний умисел щодо заволодіння бюджетними коштами, директорка товариства надала для підписання та оплати підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт дирекції навчального закладу, фактично не виконавши весь обсяг робіт.

За висновком експерта, підозрювана заволоділа бюджетними коштами в розмірі 360 тисяч гривень.

26 серпня директорці товариства слідчі оголосили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинена у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За такі злочини передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області