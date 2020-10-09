Судом накладено арешт на понад ₴39 млн., вилучених в ході нещодавніх обшуків на Кіровоградщині та у місті Києві

Вчора, 8 жовтня, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на 39,6 млн гривень грошових коштів, вилучених в результаті проведення обшуків.

Нагадаємо, що в вересні цього року, в ході провадження досудового розслідування, податковою міліцією Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрито масштабну схему мінімізації платежів.

Зазначена схема дозволила протягом 2018-2019 років сформувати схемний податковий кредит з ПДВ на загальну суму 260 млн гривень.

Слідчі дії тривають.

Державна фіскальна служба України