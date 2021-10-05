Директору та головному бухгалтеру КП повідомлено про підозру у безпідставному нарахуванні ₴600 тис. доплат

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору та головному бухгалтеру Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Дарницької РДА за фактом розтрати майна у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та головний бухгалтер комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації у 2020 році безпідставно нараховували та виплачували працівникам підприємства доплату начебто за шкідливі та важкі умови праці.

При цьому всупереч Постанови Кабінету Міністрів України на підприємстві не було проведено атестацію робочих місць за умовами праці, що є обов’язковою умовою для виплати такої доплати.

За результатами проведеної судово-економічної експертизи підтверджено заподіяння збитків комунальному підприємству на суму близько 600 тис. грн.

Зазначені порушення були виявлені у ході ревізії, проведеної на комунальному підприємстві в квітні 2021 року Північним офісом Держаудитслужби.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посад.

Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура