Директору та головному бухгалтеру КП повідомлено про підозру у безпідставному нарахуванні ₴600 тис. доплат

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За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору та головному бухгалтеру Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Дарницької РДА за фактом розтрати майна у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор та головний бухгалтер комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації у 2020 році безпідставно нараховували та виплачували працівникам підприємства доплату начебто за шкідливі та важкі умови праці.

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При цьому всупереч Постанови Кабінету Міністрів України на підприємстві не було проведено атестацію робочих місць за умовами праці, що є обов’язковою умовою для виплати такої доплати.

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За результатами проведеної судово-економічної експертизи підтверджено заподіяння збитків комунальному підприємству на суму близько 600 тис. грн.

Зазначені порушення були виявлені у ході ревізії, проведеної на комунальному підприємстві в квітні 2021 року Північним офісом Держаудитслужби.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посад.

Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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