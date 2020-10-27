Дистриб’ютора підозрюють у заволодінні ₴25 млн. держкоштів на постачанні медичних виробів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 27 жовтня 2020 року повідомлено про підозру службовим особам підприємства-дистриб’ютора, які шляхом завищення цін на медичні вироби заволоділи коштами державних та комунальних медичних закладів України на суму понад 25 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, починаючи з 2015 року, службові особи вказаної компанії з метою отримання надприбутків від продажу медичних виробів, що використовуються для складних кардіологічних операцій, підміняли оригінальні документи виробника на підроблені, зазначаючи при цьому завищену вартість товарів, а продавцем – іншу іноземну компанію.

При цьому вартість окремих медичних виробів (стентів, катетерів тощо) завищувалась у 2-3 рази.

Таким чином, службові особи штучно завищували ціни на медичні вироби, які до березня 2019 року були контрольованими державою та передбачали граничну надбавку до закупівельної ціни не вище ніж 10 %.

Для надання вигляду законності своєї діяльності представники компанії застосовували вказану надбавку до вже завищених цін, зазначених у підроблених ввізних документах, та надалі реалізовували медичні вироби на відкритих конкурсних торгах закладам охорони здоров’я України у Києві, Одесі, Херсоні, Львові, Полтаві, Вінниці та Хмельницькому.

Збитки, завдані державному та місцевим бюджетам, експерти оцінили у понад 25 млн гривень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Викрито злочинну схему прокурорами спільно Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, та оперативними підрозділами ГУ ДФС у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура