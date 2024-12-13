Дівчину з обмеженими можливостями роками ґвалтували її батько та дядько

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Сумської обласної прокуратури рішенням суду 44-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості своїх доньок та племінниці.

Рішенням суду від 11 грудня 2024 року його засуджено до максимальної міри покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Його 47-річний рідний брат відповідав за зґвалтування старшої дівчинки. Чоловіка визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що з 2016 року чоловік систематично ґвалтував та вчиняв сексуальне насильство над своєю донькою 2005 року народження, користуючись її безпорадним станом, обумовленим наявністю психічного розладу та вадами розумового розвитку. З 2018 року подібні дії вчиняв з дівчинкою ще й її рідний дядько, який проживав разом із ними.

Про вказаний факт правоохоронцям стало відомо 4 березня 2021 року. Тоді до поліції звернулась місцева жителька. З її слів, на тілі своєї родички вона побачила ушкодження, а коли почала розпитувати про причини їх виникнення, то почула жахливе. У ході слідства факти сексуального насильства та ґвалтування підтвердились.

Більш того, батько дівчинки відповідав у суді ще й за замах на вчинення сексуального насильства щодо іншої своєї доньки, якій на той час було 15 років, а також за спробу зґвалтувати 14-річну племінницю. Оскільки дівчата чинили опір та могли за себе постояти, наміри чоловіків залишились невиконаними.

Дії молодшого обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 та ч. 4 ст. 152 (у редакції від 06.12.2017), ч. 3 ст. 15/ ч. 2 ст. 153 (у редакції від 01.06.2010) та ч. 3 ст.15/ ч. 3 ст. 152 КК України (у редакції від 11.01.2019) КК України.

Дії старшого обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (у редакції від 06.12.2017), ч. 3 ст. 152 (у редакції від 06.12.2017) КК України.

На вирок суду вони чекали за гратами.

Досудове слідство здійснювали слідчі Слідчого управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура